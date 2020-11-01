Дружинники на страже закона. Главная задача - обеспечить мир и спокойствие простых граждан

В правоохранительных органах говорят - количество дружинников растет с каждым днем

Накануне, в Советском РОВД приняли новобранцев. Людям, которым не безразлична судьба своей страны, вручили соответствующие удостоверения. Примечательно, что сегодня в добровольные отряды идут не только мужчины, но и женщины. Казалось бы, документы есть, самое время отправиться на улицы города, но сначала - инструктаж.

Улицы города дружинники патрулируют в свое свободное время и только добровольно

Главная задача таких отрядов - сохранить мир и спокойствие во дворах. Ведь, как известно, именно там кучкуются деструктивно настроенные лица. И здесь главное - проблему предупредить.Подобные отряды хорошо зарекомендовали себя в Европе и Америке, настал черед и Беларуси вспомнить старое, но действенное средство. Сегодня надеть повязку дружины, только в столице готовы более полутора тысяч человек. По словам правоохранителей, многие, у кого болит душа за родную страну, перестали бояться травли и сегодня готовы действовать решительно.

Виталий Адамович, начальник управления администрации Советского района г. Минска:

"Это востребовано. Мы видим, какая ситуация сейчас в Республике Беларусь, в городе Минске. И поэтому активная гражданская позиция наших людей, активная позиция по охране правопорядка на территории Советского района, по охране спокойствия наших граждан, которые хотят выйти на улицы, на дворовые территории, - это очень важно".