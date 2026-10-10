Дружная семья - крепкая страна: в Минске пройдет финал конкурса "Семья года - 2026"

10 октября в минском Дворце спорта состоится кульминация важнейшего социального проекта Беларуси - конкурса "Семья года".

Расскажем, в каком формате будет проходить финал и чем участники планируют удивлять жюри.

Белорусская столица стала эпицентром семейного счастья и талантов. На сцене Дворца спорта определят победителя VII республиканского конкурса "Семья года".

В финал вышли 7 многодетных семей - лучшие представители всех областей и Минска. В этом сезоне проект впервые проходит в формате масштабного телевизионного шоу. Предконкурсные репетиции не прекращаются. Финалисты рассказали, как проходит подготовка.

Семья Лях, финалисты конкурса "Семья года - 2026" (Гродненская область): "Подготовка очень насыщенная - с утра до вечера. Мы расскажем о своей семье, о своих ценностях, традициях. Это все уже снято на камеру. В целом будет интересно, и, конечно, будут еще и необычные конкурсы для пап, мам и для детей, и вы увидите нас в другой обстановке".

Семья Барановых, финалисты конкурса "Семья года - 2026" (Могилевская область): "Многодетная семья - это такая команда, в которой любви хватит на всех. И в целом это самое главное, для чего, в принципе, семьи, наверное, и создаются. В нашем случае именно так. Мы будем показывать свой социальный проект "Помощь недоношенным детям". Мы уже 9 лет его ведем. Он появился благодаря рождению нашего третьего ребенка. Также будем показывать, насколько наша семья сплоченная, насколько мы веселые, активные".

"Эти люди уже победители в своей жизни, потому что они создали дружную, счастливую многодетную семью. На сцене у нас примут участие 42 человека, из них 28 детей. И, конечно, это праздничное шоу. Финалисты конкурса поделятся своими эмоциями, своей формулой счастья, потому что один из проектов называется "Семья. Формула счастья", и там семьи представят свои визитки. Будет конкурсная программа как для отцов, матерей, так и для детей. И второй проект - социальный, где семьи поделятся своими социальными активностями, которые они реализуют там, где они живут. Это и спортивные семьи, это семьи, которые сохраняют культурное наследие, это творческие семьи", - рассказала замминистра труда и социальной защиты Беларуси Юлия Бердникова.

Конкурс "Семья года" проходит в Беларуси с 2012 года. Этот сезон стал рекордным: на участие было подано более 630 заявок.

Для победителей и финалистов предусмотрены и призы: до 90 базовых величин за диплом I степени и до 45 базовых величин участникам, а также ценные подарки от партнеров.