Второй участок Зеленолужской ветки метрополитена начали строить в Минске

Строители зашли на второй участок третьей линии Минского метрополитена от станции метро "Юбилейная" до станции "Парк Дружбы народов", пишет БЕЛТА.

Первые четыре станции "зеленой" ветки метро открыли в ноябре 2020 года. Сейчас метростроители приступили к возведению следующих трех станций линии в южном направлении. После полного введения в эксплуатацию всей ветки метро свяжет микрорайоны Курасовщина и Зеленый Луг.

Первой в новой очереди станет станция метро "Парк Дружбы народов". Работы на стройплощадке начались еще в марте. Для подготовки территории предусмотрено шесть узлов. Гидрологические условия участка весьма сложные: уровень грунтовых вод залегает почти на 2,5-3 м, поэтому для переустройства инженерной сети на некоторых объектах необходимо предварительно провести строительное водопонижение. Под переустройством инженерных сетей строители подразумевают перекладку тепловых сетей, ливневой и хозбытовой канализации, кабелей электроснабжения и газопроводов, линий связи, разборку и восстановление дорожных покрытий, освобождение мест под строительство котлованов и другие работы. Первый этап строительства первого и третьего узлов продолжится около 21 месяца. Строительство второго узла - перегона между станциями метро "Комаровская" и "Парк Дружбы народов" - займет не более 16 месяцев.

Стройплощадку посетил заместитель председателя Мингорисполкома, курирующий строительные вопросы, Александр Черников. Он подчеркнул сложность участка, на котором идут работы. "На сегодня проводятся проектные и подготовительные работы, необходимые для запуска механизированного метропроходческого комплекса. Для этого нужно выполнить вынос инженерных сетей, устройство объездных путей, снос и устройство котлована для погрузки метропроходческого комплекса. Стройплощадка находится на территории города и насыщена большим количеством сетей, что связано с определенными проблемами для инженеров", - отметил Александр Черников.



Зампредседателя также прокомментировал готовность первой части третьей линии метро. По его словам, у трех пока не введенных в эксплуатацию станций ("Аэродромная", "Неморшанский сад" и "Слуцкий гостинец"), а также у электродепо "Слуцкое" довольно высокая степень готовности. Там практически завершены монолитные работы, строители приступили к отделочным работам и монтажу оборудования, продолжают работы по устройству верхнего строения путей.

На площадке сегодня работают строители всех специальностей. Около 100 человек продолжают работы в круглосуточном режиме, чтобы как можно более оперативно справиться со всеми особенностями станции и ввести ее в срок. Особенность же заключается в том, что станция расположена не в очень удачных гидрогеологических условиях, поэтому для крепления стен котлована применялась новая для Минского метрополитена система шпунта Ларсена.