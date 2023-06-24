В Минске произошло ДТП из-за плохого самочувствия водителя

В Минске водитель легковушки врезался в фасад здания по ул.Интернациональной. Такую информацию сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Вчера около 19:00 водитель, управляя автомобилем Audi, почувствовал себя плохо и совершил наезд на фасад здания по ул.Интернациональной. Он доставлен в больницу для установления характера травм и обследования.