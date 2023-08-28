ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ДТП из-за выбежавшего лося произошло в Смолевичском районе

ДТП из-за выбежавшего лося произошло в Смолевичском районе

Фото из открытых интернет-источников

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все