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ДТП на Долгиновском тракте в Минске и в Смолевичском районе
Утреннее ДТП на Долгиновком тракте в Минске. 39-летний водитель "рено" двигался со стороны переулка Червякова в третьей полосе, на зауженном участке дороги не учел боковой интервал и столкнулся с "мерседесом". После этого нарушитель не остановился и наехал на микроавтобус. Его доставили на медицинский осмотр, который показал 2,04 промилле. В результате ДТП авто получили механические повреждения. Пострадавших нет. Напомним, управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере до 3 тысяч рублей и лишением права управления сроком на 3 года.
Сотрудники МЧС спасли водителя во время ДТП в Смолевичском районе
Еще одно ДТП случилось в Смолевичском районе. В результате лобового столкновения автомобилей "Лэнд-Ровер" и "Шевроле-Нива" водителю последнего понадобилась помощь спасателей. Машина оказалась в кювете. Работники МЧС при помощи гидравлического инструмента спасли пострадавшего. Мужчину с травмами разной степени тяжести госпитализировали. Водитель автомобиля "Лэнд-Ровер" не пострадала.
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