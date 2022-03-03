ДТП на МКАД с участием пяти авто

Сегодня на МКАД столкнулись пять автомобилей. Водитель Audi двигался по внутреннему кольцу в районе 23-го километра, из-за несоблюдения безопасной дистанции столкнулся с машиной Кіа, которая двигалась впереди, и от удара попала в автомобиль Renault . За автомобилем Audi двигалось Peugeot, машины также столкнулись. И в этот же момент микроавтобус Volkswagen, чтобы избежать столкновения, начал съезжать влево, но не успел среагировать и протаранил отбойник после зацепил Peugeot, Audi и Кіа. В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет. По факту происшествия проводят дополнительную проверку.