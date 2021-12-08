ДТП на проспекте Победителей в Минске - пострадала пассажир маршрутки

По предварительной информации, водитель Mitsubishi двигался со стороны МКАД в направлении улицы Нарочанской в первой полосе, столкнулся с маршрутным такси, что стояло на остановочном пункте. От удара маршрутку отбросило на Skoda, которая находилась впереди. В результате происшествия пассажира маршрутки с травмами госпитализировали. Госавтоинспекция напоминает водителям правила движения в сложных погодных условиях: выбирать безопасную скорость, учитывать состояние дорожного покрытия, не осуществлять резких маневров и торможений.