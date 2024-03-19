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ДТП с машиной скорой помощи и смертельная авария в Гомеле - новости с дорог Беларуси
Обзор дорожных происшествий в сюжете Юрия Шевчука.
Утром движение на двух столичных улицах было затруднено из-за ДТП на оживленном перекрестке. Вблизи дома № 19 по проспекту Машерова 47-летний водитель скорой помощи при пересечении перекрестка на красный столкнулся с Geely. В результате ДТП никто не пострадал, но машины получили механические повреждения.
Пешеход пострадала в ДТП в Слуцком районе. По информации ГАИ, водитель Ford Mondeo ехал по улице Богдановича и сбил 55-летнюю женщину. Она переходила дорогу по зебре. Вероятно, шофер не заметил пешехода в темноте, хотя, как сообщили в ГАИ, женщина была обозначена фликером. С травмами пострадавшую отвезли в больницу.
А в Гомеле в авариях пострадали сразу несколько пешеходов. В первом случае смертельное ДТП произошло на улице Ильича. Водитель Audi А4 ехал на красный и сбил пожилого мужчину. После этого нарушитель врезался в Nissan, который проезжал перекресток на зеленый. В результате удара 76-летний пешеход получил тяжелые травмы, от которых позже скончался в больнице.
Еще одно ДТП произошло по ул. Барыкина. Водитель Ford не пропустил пешехода, который переходил проезжую часть по зебре. 85-летний мужчина получил травмы, но после оказания медпомощи был отпущен домой.
А вот 73-летнему пешеходу потребовалась госпитализация после того, как в него влетела машина на улице 8-й Иногородней. Мужчина просто стоял на переходе и ждал зеленый сигнал светофора. Недалеко от него произошло ДТП. Водитель Hyundai не уступил дорогу и врезался в Audi. От удара второй автомобиль отбросило за пределы проезжей части на тротуар, где он и сбил пешехода. Мужчину с травмами отвезли в больницу.
В Быховском районе байкер влетел в тягач. 26-летний водитель Suzuki во время обгона столкнулся с тягачом Volvo, который поворачивал налево. Скорее всего, дальнобойщик не увидел байкера, ехавшего на высокой скорости, поэтому и повернул перед ним. Мотоциклист с травмами доставлен в больницу.
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