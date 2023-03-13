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ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД

ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

13 марта в 7.47 в районе 50-го километра внутреннего кольца МКАД произошла авария с участием пяти транспортных средств: трех авто марки Ford, а также Audi и Mercedes. В результате аварии один пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД столицы.

ГАИ напоминает, что водитель должен соблюдать такую дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность дорожного движения

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