ДТП с участием пяти автомобилей произошло на МКАД, сообщает БелТА со ссылкой на УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

13 марта в 7.47 в районе 50-го километра внутреннего кольца МКАД произошла авария с участием пяти транспортных средств: трех авто марки Ford, а также Audi и Mercedes. В результате аварии один пассажир получил телесные повреждения и был доставлен в больницу для обследования. На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД столицы.