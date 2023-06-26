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ДТП с участием троллейбуса в Минске
Переключил внимание и устроил ДТП. В Минске водитель троллейбуса двигался по улице Одоевского, потерял концентрацию на мгновение и столкнулся с автомобилем Mercedes, который двигался в попутном направлении. Последнее авто по инерции отбросило еще на одну (каршеринговую) машину. В результате несколько пассажиров троллейбуса доставлены для дополнительного обследования в учреждения здравоохранения. Сотрудники ГАИ напоминают водителям об обязанности соблюдать безопасную дистанцию до транспортного средства, которое движется впереди. Это позволит избежать столкновения в случае экстренного торможения или остановки.
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