ДТП стало причиной затора в Минске
Выясняются обстоятельства аварии, которая произошла в столице на местном проезде между улицами Ваупшасова и Илимской. По предварительной информацией, водитель Subaru не учла условия погоды и состояние покрытия - выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате погиб пассажир Subaru. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям учитывать данные обстоятельства и выбирать для движения альтернативный маршрут.
"Газель" столкнулась с автомобилем скорой медпомощи
ДТП на Долгиновском тракте. Водитель "Газели" выезжал на главную дорогу и не пропустил машину скорой помощи. В итоге авто столкнулись. В момент ДТП медики перевозили женщину с грудным ребенком. К счастью, никто из них не пострадал. Госавтоинспекция проводит проверку по факту происшествия.