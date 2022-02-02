ДТП стало причиной затора в Минске

Выясняются обстоятельства аварии, которая произошла в столице на местном проезде между улицами Ваупшасова и Илимской. По предварительной информацией, водитель Subaru не учла условия погоды и состояние покрытия - выехала на встречную полосу и столкнулась с автомобилем Volkswagen. В результате погиб пассажир Subaru. Сотрудники ГАИ рекомендуют водителям учитывать данные обстоятельства и выбирать для движения альтернативный маршрут.