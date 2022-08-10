ДТП в Бресте: троллейбус с 20 пассажирами попал в аварию

Около 11:30 на улице Московской произошло ДТП. За рулем троллейбуса был 48-летний брестчанин. По предварительной информации, недалеко от пересечения с улицей Ландшафтной водитель не успел снизить скорость и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летнего мужчины. От удара машина врезалась в ехавший впереди BMW. Троллейбус же выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. В этот момент в салоне были 20 пассажиров, сообщает БелТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.