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ДТП в Бресте: троллейбус с 20 пассажирами попал в аварию
Около 11:30 на улице Московской произошло ДТП. За рулем троллейбуса был 48-летний брестчанин. По предварительной информации, недалеко от пересечения с улицей Ландшафтной водитель не успел снизить скорость и столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением 46-летнего мужчины. От удара машина врезалась в ехавший впереди BMW. Троллейбус же выехал за пределы проезжей части и остановился на тротуаре. В этот момент в салоне были 20 пассажиров, сообщает БелТА со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.
К счастью, в аварии никто не пострадал, однако транспортные средства повреждены.
ГАИ призывает водителей быть внимательными на дороге, соблюдать безопасную дистанцию и боковой интервал.
Фото: УВД Брестского облисполкома
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