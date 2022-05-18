ДТП в Минске: в Шабанах травмирован мотоциклист

Выясняются обстоятельства утренней аварии с участием мототранспорта в столице. Сегодня утром водитель Renault, который двигался по улице Селицкого со стороны деревни Ельница, во время поворота налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki и столкнулся с ним. В результате травмирован 27-летний байкер. Его госпитализировали.