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ДТП в Минске: в Шабанах травмирован мотоциклист

Выясняются обстоятельства утренней аварии с участием мототранспорта в столице. Сегодня утром водитель Renault, который двигался по улице Селицкого со стороны деревни Ельница, во время поворота налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу встречному мотоциклу Suzuki и столкнулся с ним. В результате травмирован 27-летний байкер. Его госпитализировали.

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