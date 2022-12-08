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ДТП в Минске: водитель не справился с управлением
Не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Авария случилась 8 декабря по улице Сторожевской. Водитель автомобиля Toyota двигался со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Янки Купалы и совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водителя и пассажира с травмами госпитализировали.
Госавтоинспекция напоминает: из-за сложных погодных условий водителям важно быть особенно внимательными, учитывать состояние транспортного средства и дорожные условия.
Дорожную инфраструктуру очищают от снега
Чтобы ликвидировать последствия снегопада, городские службы в столице работают круглосуточно. Только от жилищно-коммунального хозяйства задействованы почти 2 тысячи сотрудников и около 100 единиц техники. Очищают улицы и дворы, тротуары обрабатывают противогололедными реагентами. Присоединиться к зимним работам приглашают и автолюбителей: например, убрать снег вокруг машины, а также очистить проезды возле домов.
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