ДТП в Минске: водитель не справился с управлением

Не справился с управлением и вылетел за пределы проезжей части. Авария случилась 8 декабря по улице Сторожевской. Водитель автомобиля Toyota двигался со стороны проспекта Машерова в направлении улицы Янки Купалы и совершил наезд на осветительную мачту. В результате ДТП водителя и пассажира с травмами госпитализировали.

Чтобы ликвидировать последствия снегопада, городские службы в столице работают круглосуточно. Только от жилищно-коммунального хозяйства задействованы почти 2 тысячи сотрудников и около 100 единиц техники. Очищают улицы и дворы, тротуары обрабатывают противогололедными реагентами. Присоединиться к зимним работам приглашают и автолюбителей: например, убрать снег вокруг машины, а также очистить проезды возле домов.