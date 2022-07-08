ДТП в Минске: Водитель Renault не уступил дорогу мотоциклу

Не уступил дорогу и совершил ДТП! Водитель Renault при выезде с прилегающей территории дома по улице Уманской не уступил дорогу мотоциклу. В результате столкновения водитель двухколесного транспорта получил телесные повреждения и был госпитализирован. На месте ДТП находятся сотрудники ГАИ. По факту аварии проводится проверка.