Дубинка как аргумент: украинский блогер о полицейском произволе в Европе

В интернете активно распространяют видео из Испании. Только вот его в упор не замечают протестные каналы. Подобные кадры давно перестали быть интересными для европейских кураторов "колыбели демократии". Украинский блогер сравнивает работу правоохранителей в Евросоюзе и задается вполне логичным вопросом: а почему они работают жестче и безумнее, чем в странах СНГ.