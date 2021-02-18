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Дубинка как аргумент: украинский блогер о полицейском произволе в Европе
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В интернете активно распространяют видео из Испании. Только вот его в упор не замечают протестные каналы. Подобные кадры давно перестали быть интересными для европейских кураторов "колыбели демократии". Украинский блогер сравнивает работу правоохранителей в Евросоюзе и задается вполне логичным вопросом: а почему они работают жестче и безумнее, чем в странах СНГ.