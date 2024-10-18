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Дубы и ели высадили на территории Боровлянского спецлесхоза - почему смешанные леса устойчивее
К акции "Дай лесу новае жыццё!" белорусы присоединяются по всей стране. Пострадавшие от июльской стихии лесные массивы постепенно восстанавливаются.
Медики Минской районной больницы вместе с сенаторами 18 октября высадили 6 тыс. саженцев на площади в один гектар Боровлянского спецлесхоза. Через 7 лет здесь будут уже взрослые зеленые насаждения. Такие участки для высадки новых деревьев подготовлены по всем лесхозам страны.
Гарик Барсамян, главврач Минской ЦРКБ, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
"Собрали нашу больницу, у нас молодой коллектив, дружный. Сегодня здесь человек 90, будем высаживать лес. Лес - это не только богатство страны, но это еще и здоровье. Если в лесу работать, то всегда будешь здоров".
Александр Миронович, директор Боровлянского спецлесхоза:
"Смешанные насаждения наиболее устойчивы к неблагоприятным факторам: вредители, ветер. Дуб должен сохранить за собой елку и прилегающие насаждения".
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