Дудаков: Попадание секретных документов Пентагона в Сеть может нанести репутационные потери Белому дому в отношениях с союзниками

Это несет довольно серьезные репутационные потери для Белого дома. Все, что мы узнали из этих утечек, состоит в том, что американцы довольно активно следят за своими ближайшими союзниками, в данном случае и за Британией, Израилем, Южной Кореей, Украиной. Ни для кого это в общем-то секретом не было, потому что уже много таких разоблачений имело место быть. Вспомним только, как прослушивали телефонные разговоры Ангелы Меркель 10 лет назад. Другое дело, что очередной факт это подтверждающий. Мы видим довольно резкую реакцию со стороны многих союзников США, то есть даже Южная Корея требует провести расследование, в Израиле возмущаются, в Украине, понятно, тоже реакция ожидаемая. В общем, смыслв том, что это может хотя бы как-то несильно, но тем не менее нанести репутационные потери Белому дому в отношениях с союзниками.

Малек Дудаков, политолог-американист