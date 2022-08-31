Дудаков: США больше нет дела до Афганистана

Американцы ушли из Афганистана, поэтому сейчас для них это не приоритет. Да, конечно, какие-то суммы по гуманитарной помощи Афганистан получает и будет получать, наверное. Это небольшие деньги, это, может быть, 200-300 млн ежегодно от США. Это не те миллиарды, которые идут сейчас Украине. Какая-то помощь, наверное, из Америки будет поступать, но смысл состоит в том, что Афганистан уже всё. Для Америки это, что называется, закрытая страница, закрытая книга, и они с этим закончили. Сейчас у Америки приоритет - это и Украина, и Восточная Европа в целом, и Тихоокеанский регион, где нужно противостоять Китаю. Поэтому Афганистан просто-напросто не является для нее чем-то важным. У Америки запасы, во-первых, довольно большие, и ей надолго еще хватит, чтобы помогать Украине. Во-вторых, огромные контракты сейчас получает американский ВПК для того, чтобы производить то самое оружие, которое тратится на Украину. Все, о чем сейчас говорит англоязычная и сама пресса США, связано с тем, что нужно больше денег тратить на поддержку своего ВПК, чтобы он производил больше оружия, которое могло бы в том числе идти в Украину. Не только в Украину, но и на Тайвань, который буквально на днях получит дополнительный контракт на 1 млрд долларов на это самое американское оружие.

Малек Дудаков, политолог-американист