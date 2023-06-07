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"Дударики" готовятся к очередным премьерам

К очередным премьерам и выступлениям готовятся колоритные "Дударики"! Участники заслуженного любительского коллектива свои репетиции и встречи по интересам не ставят на паузу и летом. Увлеченность творчеством и подготовка новых концертных номеров объединяет одаренных учеников 14-й гимназии столицы.

Об одержимых народной культурой и традициями детях и взрослых, которые сумели сделать ансамбль знаменитым, - репортаж Натальи Бордиловской.

Подробности в видео.

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