"Дударики" готовятся к очередным премьерам

К очередным премьерам и выступлениям готовятся колоритные "Дударики"! Участники заслуженного любительского коллектива свои репетиции и встречи по интересам не ставят на паузу и летом. Увлеченность творчеством и подготовка новых концертных номеров объединяет одаренных учеников 14-й гимназии столицы.