Дудчак: Запад действует вопреки интересам своей экономики

Вводя санкции против Беларуси и России, европейские компании терпят огромные убытки. Бизнесу просто приходится идти на поводу у западной пропаганды, хотя многие были не готовы уходить с большого и перспективного рынка. Такое мнение высказал экономист Александр Дудчак. Параллельно в Европе растут и цены на энергоносители, совсем не радужная перспектива ожидает и сельское хозяйство как минимум из-за нехватки калийных удобрений. Складывается ощущение, что Вашингтон своими действиями пытается нанести удар не только по Союзному государству, но заодно и ослабить своего экономического и геополитического конкурента - Евросоюз. С этим как раз, надо сказать, пока Штаты справляются успешно.



Александр Дудчак, политолог, экономист (Украина):



Печально, что ведущие страны Европы, некогда великие державы, демонстрируют полное отсутствие суверенитета. Их руководство действует вопреки интересам своего народа и экономики своих стран. Цены на энергоносители заоблачные. Это бьет по многим отраслям. Практически все отрасли экономики связаны - это энергетика, химическая промышленность, металлургия. Закрываются металлургические предприятия, химические, следом за этим будет большая проблема в аграрном секторе, потому что с такими ценами на удобрения (а в них достаточно большую долю в себестоимости занимают углеводороды, газ в первую очередь) и цены на продукты питания будут расти. Катастрофически будут расти.



Что будет в ближайшем будущем в Европе. Очень интересно на это посмотреть. Пугали санкциями в области электроники, что откажут России в поставках чипов, комплектующих. Но тоже интересный вопрос, как они будут производить чипы, если при производстве необходимо использовать такой газ, например, как неон. А он производится в России, Украине. В общем за что боролись, на то и напоролись наши западные партнеры.