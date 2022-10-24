Дугин рассказал, как сформулировать национальную идею Беларуси

На сегодняшний момент национальная идея Беларуси воплощена в одном человеке - в Александре Григорьевиче Лукашенко, в вашем Президенте, который воплощает в себе те преобладающие стороны белорусского народа, белорусской культуры. И справедливость среди них играет важную роль. Об этом философ и общественный деятель Александр Дугин рассказал в эксклюзивном интервью Председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту.

Описывая свое восприятие идеологии восточного славянства, он сказал, что это "идеология мира, идеология равновесия, идеология гармонии, идеология открытости и дружелюбия, немножко крестьянская. Славяне в истории своей преимущественно были крестьянами. И в этом нет ничего плохого. Наоборот 99 % до начала XX века населения всей Российской империи было крестьянами: и белорусы, и великороссы, и малороссы. Мы крестьянский народ. Что же в этом плохого?"

Беларусь, несмотря на свои достижения в промышленности, в машиностроении и в других сферах, все равно сохраняет эту сбалансированную психологию восточнославянских крестьян, считает философ. "Это удивительно! Потому что это на самом деле ключ и к нам, великороссам, и ключ к малороссам, только настоящим, подлинным. В этом отношении Беларусь сохранила ключ к национальной идентичности, общей нашей восточнославянской национальной идентичности. Белорусскому обществу удалось сохранить. Благодаря очень деликатному отношению Президента к идентичности собственного общества удалось отстоять это вопреки давлению со всех сторон, сохранить это", - восхитился он.

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Сегодня Беларусь стоит на пороге того, чтобы придать этому комплексу интуитивных ценностей, интуитивных ориентаций, которые ярко отражены у Александра Григорьевича Лукашенко, и поддерживаются большинством белорусского общества, характер какой-то более оформленный, говорит Александр Дугин.

Не то чтобы идеологии нет и национальной идеи Беларуси нет. Она просто не до конца и не полностью, не самым отчетливым образом сформулирована. Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия)

По его словам, это очень трудно. Потому что, когда мы пытаемся отразить глубинные основы бытия народа, мы часто прибегаем к формальным терминам и сразу же попадаем мимо. Потому что мы берем западные концепты, которые к нашему обществу восточнославянскому не подходят.

Даже понятие нации - это же западное понятие. Понятие человека - индивидуума - западное понятие. Понятие политической власти, даже определение "политическое" тоже западное. Запад по-своему толкует политику, по-своему толкует человека, по-своему толкует народ, общество. Это все части западных концептов. Александр Дугин, философ, общественный деятель (Россия)

Философ считает, что к восточным славянам эти нормы подходят очень-очень относительно. "Вот это самое тонкое - нащупать эту нашу национальную идею, нашу национальную идеологию очень трудно, потому что нужны новые термины. Нужны новые подходы, нужны новые представления. И для того чтобы пробиться к ним, необходимо освободиться от давления Запада. Всякий раз на любом своем уровне развития он диктует всем остальным свои ценности. Сегодня это либерализм и индивидуализм, стали догмой. Либерализм отрицает народы, этику, коллектив, историю, ценности традиционные, традиции. Все это не существует. Существуют только индивидуумы и фактически уже постчеловеческий вид", - сказал он.