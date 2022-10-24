Александр Дугин впечатлен белорусским чувством справедливости и уравновешенности

В белорусском обществе сохранилось чувство справедливости. Справедливости как этики, как некоторой ориентации, которую можно было видеть и у простых людей, и у политических деятелей. Философ, общественный деятель Александр Дугин поделился своим впечатлением о Беларуси в эксклюзивном интервью Председателю Белтелерадиокомпании Ивану Эйсмонту.

Он подчеркнул, что у белорусов есть чувство справедливости, чувство такта, чувство равновесия. "Спокойствие, которое свидетельствует об уравновешенности, потому что справедливость - это тоже некоторое равновесие. И вот эта уравновешенность белорусского общества, белорусского народа - это то, что бросается в глаза", - сказал философ.

По его словам, отсутствуют резкие контрасты. "Мирный, созидательный и очень открытый, добрый настрой у белорусских людей".

Белорусы добры, укоренены в своей культуре. Это очень приятно. Чувство справедливости очень сильное в белорусском народе. Это означает, что контрасты между, например, бедными и богатыми сглаживаются, контрасты между местными и приезжими тоже сглаживаются. Есть некоторое единство, гармония белорусской жизни, которая очень-очень обаятельная. Это я заметил в первой визит и всегда, когда бывал в Беларуси. И сейчас это тоже снова бросилось в глаза.