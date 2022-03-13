Дуглас Макгрегор: К сожалению, мы всегда изображаем русских как плохих парней

Коллективный Запад объединил усилия против России, а мировые СМИ занимают в основном проукраинскую позицию в описании текущего конфликта. Между тем мир сложнее, чем пытаются его представить западным потребителям информации. От поспешных выводов предостерег зрителей в эфире одного из американских телеканалов полковник армии США Дуглас Макгрегор. Он также напомнил об ответственности, которую несет администрация Байдена за участие в разжигании конфликта вокруг Украины.



Дуглас Макгрегор, полковник армии США в отставке:

К сожалению, мы всегда изображаем русских как плохих парней, а с Украиной обращаемся так, как будто там святые. А на войне не бывает черного и белого. Единственный человек, который может встать между ними и обеспечить прекращение огня, - это президент Байден, если бы он сказал: послушайте, забудьте о НАТО, мы поддержим нейтральную Украину, и я готов прямо сейчас провести конференцию со всеми сторонами и любыми европейскими лидерами, которые хотят участвовать, чтобы выработать детали этого нейтралитета и прийти к соглашению. Но Украина разрушается.