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Дух Рождества царит в мастерской у народных умельцев из Дзержинского районного центра культуры и творчества
Плюшевые дракоши, текстильные ангелы, хвойные венки и глиняные подсвечники. Дух Рождества царит в мастерской у народных умельцев из Дзержинского районного центра культуры и творчества. Они превращают привычный природный материал в коллекции, посвященные новогодним праздникам и символам. К примеру, огнедышащих лепят вручную и вышивают. А из лапок нобилиса создают венки и подсвечники на рождественский стол.
Акценты из соломки, бумажные снежинки, резные деревянные украшения и хвойные венки. Яркий антураж гостиной Дзержинского районного центра культуры и творчества будет дарить новогоднее настроение весь январь.
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