ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Дух Рождества царит в мастерской у народных умельцев из Дзержинского районного центра культуры и творчества

Плюшевые дракоши, текстильные ангелы, хвойные венки и глиняные подсвечники. Дух Рождества царит в мастерской у народных умельцев из Дзержинского районного центра культуры и творчества. Они превращают привычный природный материал в коллекции, посвященные новогодним праздникам и символам. К примеру, огнедышащих лепят вручную и вышивают. А из лапок нобилиса создают венки и подсвечники на рождественский стол.

Акценты из соломки, бумажные снежинки, резные деревянные украшения и хвойные венки. Яркий антураж гостиной Дзержинского районного центра культуры и творчества будет дарить новогоднее настроение весь январь.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все