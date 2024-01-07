Плюшевые дракоши, текстильные ангелы, хвойные венки и глиняные подсвечники. Дух Рождества царит в мастерской у народных умельцев из Дзержинского районного центра культуры и творчества. Они превращают привычный природный материал в коллекции, посвященные новогодним праздникам и символам. К примеру, огнедышащих лепят вручную и вышивают. А из лапок нобилиса создают венки и подсвечники на рождественский стол.