Духовный центр Беларуси: Будслав принимает верующих

Духовный центр в Будславе принимает гостей! На три дня агрогородок в Мядельском районе становится местом притяжения верующих христиан. Католики, а также многие православные прибывают в Национальный санктуарий Матери Божией Будславской, чтобы поклониться чудотворному образу Богородицы и отдать дань уважения духовным традициям.

Накануне Будслав встретил паломников из самых разных уголков Беларуси. Тысячи участников праздника объединила насыщенная программа - богослужения, духовные встречи и молодежные активности.

Украшением фэста и его праздничной кульминацией стал традиционный крестный ход, который каждый год совершается в полночь под открытым небом. Копию иконы Матери Божией Будславской пронесли на руках по центру города. Почитаемый образ сопроводила живая река из огоньков - это верующие зажигают свечи и с молитвами движутся за иконой.

4 июля в Будславе - продолжение праздника. Ближе к полудню всех присутствующих соберет торжественное богослужение на открытой площадке у костела Вознесения Пресвятой Девы Марии.

Прямую трансляцию мессы по традиции проведет Белтелерадиокомпания. В 11:30 зрители телеканала "Беларусь 3" смогут в онлайн-режиме увидеть происходящее в Будславе.