Духовно-просветительский центр Минского района "На пути" начал работу

Клубов и ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию в стране очень много, но я очень хочу, чтобы вначале мы сделали силовой упор в течение лета на просвещение взрослых, родителей. Культуру поведения, моральный облик и внутреннюю культуру воспитывать нужно всем вместе.

Людмила Лукша, начальник управления по образованию Минского райисполкома