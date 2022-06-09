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Духовно-просветительский центр Минского района "На пути" начал работу
В Беларуси стартовала новая духовно-просветительская инициатива. В ее рамках на базе второй школы Колодищей открылся центр "На пути". Сегодня как никогда важно воспитать в молодежи патриотизм, моральную и социальную зрелость, готовность ответить на вызовы, которые ставит время. Объединить опыт и консолидировать возможности местной власти, учреждений образования, семьи и церкви в этом направлении - задача центра.
Центр призван к тому, чтобы закладывали правильное отношение к жизни. Давать правильные ориентиры подрастающему поколению и тем самым формировать будущее нашей страны. Те, кто здесь трудится, любят родину, знают не только законы естествознания, но и законы духовные.
Клубов и ресурсных центров по духовно-нравственному воспитанию в стране очень много, но я очень хочу, чтобы вначале мы сделали силовой упор в течение лета на просвещение взрослых, родителей. Культуру поведения, моральный облик и внутреннюю культуру воспитывать нужно всем вместе.
Сегодня в Минском районе более ста учреждений образования. На территории региона действуют 49 православных приходов. Основой их взаимодействия и станет духовно-просветительский центр.
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