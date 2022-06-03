Духовно-просветительский центр "На пути" начал работу в Колодищах

В Беларуси дан старт новой духовно-просветительской инициативе. Центр "На пути" открылся в школе № 2 Колодищ. Сегодня как никогда важно воспитать в молодежи патриотизм, нравственную и социальную зрелость, готовность ответить на вызовы, которые ставит время. Объединить опыт и консолидировать возможности местной власти, учреждений образования, семьи и церкви в этом направлении - задача центра.



Сегодня в Минском районе более ста учреждений образования. На территории региона действуют 49 православных приходов. Основой их взаимодействия и станет духовно-просветительский центр.