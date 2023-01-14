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Духовное возрождение и настоящие творцы, которые вызывают восхищение, - тема нового выпуска проекта "Вопрос номер один"
Беларусь вошла в исторический период активного изучения, сохранения и популяризации своего наследия. Такое мнение услышали журналисты Агентства теленовостей во время работы над проектом "Вопрос номер один".
Духовное возрождение и настоящие творцы, которые вызывают восхищение! Все они делают нашу синеокую Беларусь богаче духовно и нравственно, а их проекты поражают своим масштабом и актуальностью! В каком из проектов белорусы первые на пространстве СНГ?
К каким архивным документам еще не прикасались исследователи? Какое прибавление ждут в военно-патриотическом клубе "Рысь" не только дети, но и бойцы спецназа? И почему у каждого региона Беларуси есть свой цвет? Смотрите 14 января вечером на "Беларусь 1".
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