Духовное возрождение и настоящие творцы, которые вызывают восхищение, - тема нового выпуска проекта "Вопрос номер один"

Беларусь вошла в исторический период активного изучения, сохранения и популяризации своего наследия. Такое мнение услышали журналисты Агентства теленовостей во время работы над проектом "Вопрос номер один".

Духовное возрождение и настоящие творцы, которые вызывают восхищение! Все они делают нашу синеокую Беларусь богаче духовно и нравственно, а их проекты поражают своим масштабом и актуальностью! В каком из проектов белорусы первые на пространстве СНГ?

