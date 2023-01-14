ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Духовное возрождение и настоящие творцы, которые вызывают восхищение, - тема нового выпуска проекта "Вопрос номер один"

Беларусь вошла в исторический период активного изучения, сохранения и популяризации своего наследия. Такое мнение услышали журналисты Агентства теленовостей во время работы над проектом "Вопрос номер один".

Духовное возрождение и настоящие творцы, которые вызывают восхищение! Все они делают нашу синеокую Беларусь богаче духовно и нравственно, а их проекты поражают своим масштабом и актуальностью! В каком из проектов белорусы первые на пространстве СНГ?

К каким архивным документам еще не прикасались исследователи? Какое прибавление ждут в военно-патриотическом клубе "Рысь" не только дети, но и бойцы спецназа? И почему у каждого региона Беларуси есть свой цвет? Смотрите 14 января вечером на "Беларусь 1".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все