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Духовную выставку представляют Григорий и Мария Таболичи в Михановичах
"Образы Родины" - в пейзажах, портретах, натюрмортах и жанровых картинах. Духовный арт-проект представляют белорусские художники Григорий и Мария Таболичи. Лейтмотив работ - любовь к родной земле, ее истории и к людям. На полотнах и силуэты белорусских храмов, изображения святых и аллегории на духовные темы.
Выставки, концерты, литературно-поэтические встречи организуются в Михановичах регулярно. Духовно-просветительский центр при церкви Святителя Дмитрия Ростовского активно работает с детьми и молодежью, реализует гуманитарные проекты для людей с инклюзией.
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