Духовную выставку представляют Григорий и Мария Таболичи в Михановичах

"Образы Родины" - в пейзажах, портретах, натюрмортах и жанровых картинах. Духовный арт-проект представляют белорусские художники Григорий и Мария Таболичи. Лейтмотив работ - любовь к родной земле, ее истории и к людям. На полотнах и силуэты белорусских храмов, изображения святых и аллегории на духовные темы.