Владыка Вениамин: В обновленной Конституции Беларуси важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа

"В обновленной Конституции Беларусиважно обозначить духовные ориентиры белорусского народа", - такое мнение сегодня высказал глава Белорусской православной церкви Владыка Вениамин на круглом столе, посвященном содействию церкви, государства и общественных организацийв укреплении традиционных семейных ценностей.

Сохранение духовного наследия - одна из важнейших задач всех институтов страны. На протяжении веков именно семья была и остается гарантом гармоничного развития населения. Нужно усиливать работу по преодолению демографического кризиса, формировать позитивный имидж семьи, в том числе многодетной. В новом варианте белорусской Конституции необходимо закрепить традиционное понятие о браке и семье, возможности заботы о молодом и старшем поколении, воспитание патриотизма у молодежи, а также курсы духовного развития.

Культ семьи - национальная идея белорусов