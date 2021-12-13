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Владыка Вениамин: В обновленной Конституции Беларуси важно обозначить духовные ориентиры белорусского народа
"В обновленной Конституции Беларусиважно обозначить духовные ориентиры белорусского народа", - такое мнение сегодня высказал глава Белорусской православной церкви Владыка Вениамин на круглом столе, посвященном содействию церкви, государства и общественных организацийв укреплении традиционных семейных ценностей.
Сохранение духовного наследия - одна из важнейших задач всех институтов страны. На протяжении веков именно семья была и остается гарантом гармоничного развития населения. Нужно усиливать работу по преодолению демографического кризиса, формировать позитивный имидж семьи, в том числе многодетной. В новом варианте белорусской Конституции необходимо закрепить традиционное понятие о браке и семье, возможности заботы о молодом и старшем поколении, воспитание патриотизма у молодежи, а также курсы духовного развития.
Культ семьи - национальная идея белорусов
По мнению экспертов - представителей Национального собрания, а также членов Конституционной комиссии, новое время диктует свои условия, поэтому в Основном законе должно быть зафиксировано само понятие "брак как добровольный союз мужчины и женщины от рождения", а культ семьи должен стать национальной идеей белорусов. Наша страна придерживается социально ориентированного курса. Существует ряд программ, которые поддерживают не только молодые семьи, но и сформировавшиеся пары, которые пожелали быть многодетными.
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