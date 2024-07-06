ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Духовный фестиваль в Будславе - программа второго дня

В Будславе продолжается праздник веры и духовности. Второй день фестиваля, посвященного святыне национального санктуария, - чудотворной иконе Матери Божией Будславской - наполнен богослужениями, культурными проектами, молодежными инициативами, тематическими конференциями.

Участниками фэста-2024 стали тысячи паломников из разных уголков Беларуси. Они пришли в Будслав пешком, чтобы испытать себя и продемонстрировать уважение и поклонение Богородичной святыне. Будславскому фестивалю более трех десятилетий, и он никогда не прерывался.

Несмотря на насыщенную программу фестиваля, главным действом, которое старается совершить каждый паломник, - это поклониться иконе Матери Божией Будславской. По традиции верующие подходят к ней коленопреклоненно.

Новости по теме:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все