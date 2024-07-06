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Духовный фестиваль в Будславе - программа второго дня
В Будславе продолжается праздник веры и духовности. Второй день фестиваля, посвященного святыне национального санктуария, - чудотворной иконе Матери Божией Будславской - наполнен богослужениями, культурными проектами, молодежными инициативами, тематическими конференциями.
Участниками фэста-2024 стали тысячи паломников из разных уголков Беларуси. Они пришли в Будслав пешком, чтобы испытать себя и продемонстрировать уважение и поклонение Богородичной святыне. Будславскому фестивалю более трех десятилетий, и он никогда не прерывался.
Несмотря на насыщенную программу фестиваля, главным действом, которое старается совершить каждый паломник, - это поклониться иконе Матери Божией Будславской. По традиции верующие подходят к ней коленопреклоненно.
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