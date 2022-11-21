Духовный форум VIII Белорусские Рождественские чтения стартует в Беларуси

Можно говорить о духовности в сфере социального служения, о милосердии. Но духовность возвышает милосердие на более духовный высокий уровень. Если мы говорим о сфере культуры - культура также затрагивает глубоко внутренний мир человека. О духовности сейчас много говорится в сфере информации, и министерство много в этом направлении делает, но не все возможности использованы. Говоря о сфере образования, еще много еще где можно приложить усилия.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси