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Духовный форум VIII Белорусские Рождественские чтения стартует в Беларуси

В Беларуси стартует традиционный духовный форум VIII Белорусские Рождественские чтения - совместный проект Белорусской православной церкви и БГУ. Одна из главных тем обсуждений "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". Семинары и конференции, фотовыставки, открытыедиалоги и круглые столы. Рождественские чтенияпредложат разнообразные форматы для аудиторий разного возраста и профессиональной деятельности.

Можно говорить о духовности в сфере социального служения, о милосердии. Но духовность возвышает милосердие на более духовный высокий уровень. Если мы говорим о сфере культуры - культура также затрагивает глубоко внутренний мир человека. О духовности сейчас много говорится в сфере информации, и министерство много в этом направлении делает, но не все возможности использованы. Говоря о сфере образования, еще много еще где можно приложить усилия.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси
Впервые за 30 лет Православная церковь посвящает Рождественские встречи не юбилейной дате и историческим событиям прошлого, но современным глобальным проблемам. Это не значит, что церковь уходит от традиций. Просто ныне мы живем в самой истории, когда каждый народ, каждый человек на планете Землятворит свое будущее.
Протоиерей Федор Повный, председатель Синодального отдела по сотрудничеству со светскими заведениями образования Белорусской православной церкви

VIII Белорусские Рождественские чтения стартуют 25 ноября и пройдут в течение месяца.

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