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Духовный форум VIII Белорусские Рождественские чтения стартует в Беларуси
В Беларуси стартует традиционный духовный форум VIII Белорусские Рождественские чтения - совместный проект Белорусской православной церкви и БГУ. Одна из главных тем обсуждений "Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека". Семинары и конференции, фотовыставки, открытыедиалоги и круглые столы. Рождественские чтенияпредложат разнообразные форматы для аудиторий разного возраста и профессиональной деятельности.
Можно говорить о духовности в сфере социального служения, о милосердии. Но духовность возвышает милосердие на более духовный высокий уровень. Если мы говорим о сфере культуры - культура также затрагивает глубоко внутренний мир человека. О духовности сейчас много говорится в сфере информации, и министерство много в этом направлении делает, но не все возможности использованы. Говоря о сфере образования, еще много еще где можно приложить усилия.
Впервые за 30 лет Православная церковь посвящает Рождественские встречи не юбилейной дате и историческим событиям прошлого, но современным глобальным проблемам. Это не значит, что церковь уходит от традиций. Просто ныне мы живем в самой истории, когда каждый народ, каждый человек на планете Землятворит свое будущее.
VIII Белорусские Рождественские чтения стартуют 25 ноября и пройдут в течение месяца.
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