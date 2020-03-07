Духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома дал концерт в одном из торговых центров столицы

В Минске в преддверии праздника для женщин звучат и музыкальные поздравления! Сюрприз для представительниц прекрасного пола подготовил духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома. В одном из торговых центров он дал часовой концерт. Музыканты исполнили полюбившиеся мелодии, а сотрудники столичной милиции дарили женщинам цветы и теплые пожелания. Напомним, в 2018 году духовой оркестр ГУВД Мингорисполкома получил почетное звание "Заслуженного коллектива Республики Беларусь".



