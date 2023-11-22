Духовой оркестр ГУВД Минска подтвердил статус заслуженного

Заслуженный дважды! Духовой оркестр ГУВД Минска накануне подтвердил высокий статус. За свою полувековую историю коллектив посетил с концертами много уголков бывшего Советского Союза. Оркестр участвует в гарнизонных разводах, ритуалах принятия присяги и разных праздничных церемониях. Каждые пять лет подтверждает перед жюри свой статус.