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Духовой оркестр ГУВД Минска подтвердил статус заслуженного

Заслуженный дважды! Духовой оркестр ГУВД Минска накануне подтвердил высокий статус. За свою полувековую историю коллектив посетил с концертами много уголков бывшего Советского Союза. Оркестр участвует в гарнизонных разводах, ритуалах принятия присяги и разных праздничных церемониях. Каждые пять лет подтверждает перед жюри свой статус.

В составе оркестра - сотрудники милиции разных званий. Все они совмещают творчество и службу в управлении внутренних дел.

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