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"Думал, что пройду обучение и дадут боевое задание" - раскрыты подробности задержания экстремиста в Беларуси
Собирался участвовать в вооруженном конфликте. В Следственном комитете рассказали подробности задержания очередного экстремиста. Это 20-летний потенциальный наемник. Молодой человек, начитавшись фейков о спецоперации в Украине, решил вступить в ряды "батальона Калиновского". Для этого он прошел регистрацию в одном из телеграм-каналов и сообщил администратору о готовности "по первому сигналу" взять в руки оружие.
- Кем вы себя видели в отряде?
- Рядовым, я думал, что пройду обучение и мне дадут боевое задание.
Мужчина добровольно стал участником экстремистского формирования, вступив в "мобилизационный план "Перамога". Он инициативно связывался с администраторами преступного сообщества и предлагал свои услуги, выражая стремление к совершению противоправных действий. Благодаря оперативной работе правоохранителей, "наемника" задержали. В ходе допроса он рассказал, что, поддавшись влиянию деструктивно настроенных граждан в телеграм-чатах, принял необдуманное решение, о чем сейчас очень сожалеет.
Необдуманные поступки - суровое наказание
Действия обвиняемого квалифицированы как участие в экстремистском формировании и попытка стать наемником. Молодой человек - под стражей. Подробно рассказывает следователям, как проходил ступени регистрации в экстремистских формированиях, как готов был стать наемником. О последствиях не догадывался.
Мое мировоззрение поменялось на 160 градусов, мне показали видео, где украинцы с 2014 года уничтожали сами себя, им помогали азовцы. А в тех телеграм-каналах, на которые я был подписан, такого не было.
Суровая правда от Президента
Суровая, но правда, то, чего не хватает сейчас в мире. Вот и наш Президент, выступая 2 июля на торжественном собрании по случаю Дня Независимости, рассказал о сражениях "полка Калиновского".
Глава государства напомнил, кто послал белорусов в Украину умирать. Беглые, выступая с экранов, не говорят, что они бросили в пекло людей, пообещав им хорошо заплатить. И эти 20 человек погибли. И кто ответит перед их родителями? Вопрос риторический, добавил Александр Лукашенко.
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