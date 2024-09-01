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Дуров - заказ ЦРУ? Кто следующий, разберемся в "Понятной политике" 2 сентября
Имидж ничто - контроль все. Как эпопея с Telegram вновь обличает двойные стандарты Запада? Почему можно готовить цветные революции без осуждения? И за что можно получить бан от Вашингтона? Станет ли Дуров новым узником демократии и как лавируют другие гиганты Всемирной сети?
Расскажем в "Понятной политике". Смотрите в понедельник, 2 сентября, после "Панорамы".
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