Дуров - заказ ЦРУ? Кто следующий, разберемся в "Понятной политике" 2 сентября

Имидж ничто - контроль все. Как эпопея с Telegram вновь обличает двойные стандарты Запада? Почему можно готовить цветные революции без осуждения? И за что можно получить бан от Вашингтона? Станет ли Дуров новым узником демократии и как лавируют другие гиганты Всемирной сети?