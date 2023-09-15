Душечкин: Мы только и делаем, что всех мирим, всем протягиваем руку помощи

Мы только и делаем, что всех мирим, всем протягиваем руку помощи. Всем наш Президент говорит: "Ребята, да давайте жить дружно, да что же вы". При всем при этом, учитывая сложную ситуацию вокруг, добавляется: "Дружить мы будем, но не дай Бог…" И это очень важно, все прошел белорусский народ: и польских панов, и Великую Отечественную войну, которая кровью захлебнулась, а свой вклад огромный в Победу внесла. Все прошел белорусский народ, все выдержал. Это же какая генетическая сила уже в истории, в памяти у нас вложена в нашей стране, в нашем народе после всего этого. Победить нас уже невозможно.

Андрей Душечкин, актер Национального академического драмтеатра имени М. Горького, заслуженный артист Беларуси

