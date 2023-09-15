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Душечкин: Мы только и делаем, что всех мирим, всем протягиваем руку помощи
День народного единства - что значит для нас, белорусов, этот новый, но такой важный праздник? 2020 год, какую работу над ошибками сделало наше государство? Как переживал эти времена Театр имени Горького и почему не поддались антипримеру "оппо"- купаловцев"? Заслуженный артист Беларуси, актер Национального академического драмтеатра имени Горького - гость студии "Скажинемолчи". Почему развал Союза был личной трагедией? И почему важно не повторить этого вновь.
Мы только и делаем, что всех мирим, всем протягиваем руку помощи. Всем наш Президент говорит: "Ребята, да давайте жить дружно, да что же вы". При всем при этом, учитывая сложную ситуацию вокруг, добавляется: "Дружить мы будем, но не дай Бог…" И это очень важно, все прошел белорусский народ: и польских панов, и Великую Отечественную войну, которая кровью захлебнулась, а свой вклад огромный в Победу внесла. Все прошел белорусский народ, все выдержал. Это же какая генетическая сила уже в истории, в памяти у нас вложена в нашей стране, в нашем народе после всего этого. Победить нас уже невозможно.
Почему взял пример с родителей и продолжил актерскую династию? И тяжело ли быть ребенком популярных родителей? О театральном и поэтическом, творческом и политическом. Интервью с Андреем Душечкиным уже доступно на всех интернет-платформах Белтелерадиокомпании.
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