Душевная и эмоциональная получилась экскурсия во Дворце Независимости для лучших агрономов

И дед был механизатором и трудовиком был, и награждения государственные были. Отец был на республиканских "Дожинках" и ездил на областные. Вся семья Якутиных работает в этой организации, брат и старший, и младший - все участвовали в этой компании.

Андрей Якутин, механизатор ОАО "Александрийское"