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Душевная и эмоциональная получилась экскурсия во Дворце Независимости для лучших агрономов
Дворец Независимости сегодня принимал особенных гостей. Соприкоснуться с историей здания прибыли лучшие аграрии Могилевского региона. Многие - с семьями. Встреча получилась очень душевной и эмоциональной. Те, кто обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, прониклись атмосферой каждого зала и с особым вниманием изучили их биографию. Место действительно уникальное - все же каждое событие, происходящее в этих стенах, имеет прямое отношение к судьбе и развитию Беларуси. Да и они, агрономы, вносят немалый вклад в будущее государства.
И дед был механизатором и трудовиком был, и награждения государственные были. Отец был на республиканских "Дожинках" и ездил на областные. Вся семья Якутиных работает в этой организации, брат и старший, и младший - все участвовали в этой компании.
В этом году он стал передовиком в Шкловском районе, занял первое место по намолоту. И для нас, естественно, очень большой сюрприз, что нас пригласили во Дворец Независимости. Для нас это целый подарок.
На память у гостей останется немало фотографий: каждый метр площади - произведение искусства. И все это тоже работа умелых рук белорусских мастеров. По экскурсионному маршруту: Зал международных встреч, Каминный зал, Красный, место вручения государственных наград, Музей подарков. Здесь хранится несколько сотен врученных Президенту презентов от лидеров других стран.
Очень масштабное мероприятие, когда нам рассказывают, какие мероприятия здесь происходили. Чувствуется важность всего происходящего, сам впитываешь в себя и чувствуешь, как все серьезно, сколько здесь гостей было, каких гостей было, какие были делегации.
Очень масштабно, все красиво. Много элементов исторических. И это очень много значит для нас.
У меня работает супруг, сын старший. В уборке были задействованы семейным экипажем. Супруга пригласили от профсоюзов, предложили поехать на экскурсию во Дворец Независимости. По телевизору это все красиво выглядит, но хотелось бы посмотреть вживую. И сколько мы прошли комнат - все понравилось.
Дворец Независимости - культурное достояние всей белорусской нации. Его залы открыты для экскурсий в установленное время по распоряжению главы государства.
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