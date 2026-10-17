"Душевный фестиваль" продвигает народное во Дворце спорта

В культурной афише 17 октября - один из немногих фестивалей, что работают на душу человека. Сразу 2 концерта дал "Душевный фестиваль" во Дворце спорта.

Несколько поколений белорусов объединились для того, чтобы услышать родные сердцу мелодии. От организаторов - неожиданные дуэты, творческие эксперименты и гости из России, которых заждалась белорусская публика.

Разгулялась душа 17 октября во Дворце спорта, душа народная, один из концертов нашего уже любимого "Душевного фестиваля". Почему любимого? Потому что это один из тех немногих концертов, где наши уважаемые зрители могут действительно отправиться в пляс. На сцене Татьяна Куртукова, та самая, которая подарила всей планете "Матушку-землю". Она ее обязательно исполнит. Подчеркну и то, что народная музыка - это модно. Под нее можно делать яркие аранжировки, можно петь, подпевать.

На самом деле тысячи гостей Дворца спорта это подтверждают. 17 октября много гостей. Впервые на фестиваль приехал тот, кто не для работы создан. Это Прохор Шаляпин.

Прохор Шаляпин, певец, шоумен (Россия):

"Пошла в моду эта душевная музыка, нормальная, как говорится, наша с вами фундаментальная культура и в Беларуси. Здесь всегда, кстати, следили за этим. А у нас очень много все-таки было и трусов, сейчас это все ушло уже. Мы уже видим, как это все убирается на второй план. И на первый план выходит народная музыка, добрая музыка, Таня Куртукова. Белорусский народ – трудолюбивый, очень добрый, теплый. С таким удовольствием я выступал, это было 3-4 года назад, с гастролями по всей Беларуси. На любой заправке можно остановиться, поесть вкусной еды, ты не отравишься. Качество высокое. Мне это очень приятно".

У нас душа народная во Дворце спорта развернулась. Белорусская публика вас, мне кажется, любит. И даже такое было открытие - ваш народный вокал, живой народный вокал.

"Для многих открытие в принципе, что я пою", - пошутил Прохор Шаляпин.

Кстати, Прохор Шаляпин станет одним из гостей красивого юбилейного сольного концерта Юлии Быковой. Группа AURA уже в ноябре здесь тоже соберет солд-аут. Фестиваль еще славится тем, что звучит очень много живой музыки и по-настоящему душевных разговоров.

На концерте "Душа народная" много гостей, в том числе и наш коллектив Белтелерадиокомпании, заслуженный ансамбль "Бяседа". Тоже "раздал чарку на посошок", и это, конечно, подарило прекрасное настроение и партеру, и каждому из секторов здесь, во Дворце спорта.

Татьяна Лазовская, солистка ансамбля народной музыки "Бяседа":

"Многие говорят, что это не модно, а я хочу сказать, что модно народное, потому что подтверждение - такая возрастная категория сегодня, абсолютно разная. И вдвойне приятно, что это передается из поколения в поколение. Очень много молодежи присутствует на концерте. Уже третий год процветает "Душевный фестиваль". Мы очень рады принимать участие здесь и приветствовать всех гостей. А сегодня у нас был необычный номер, у нас такая коллаборация. Александр Воронища, прекраснейший коллектив, наши друзья "Белые росы". Мы очень редко встречаемся, потому что у всех свои концертные графики, но сегодня совпало все".

Танцплощадка во Дворце спорта, тоже собрала самых искренних и душевных белорусов. "Душевный фестиваль" обязательно еще будет повторяться из года в год, чтобы действительно популяризировать наши народные мотивы, которые в ДНК каждого из белорусов.