Душевно, щедро, по-белорусски: Дзержинск стал столицей областных "Дожинок"

Дзержинск 19 сентября стал средоточием народного творчества, богатого урожая и особой гордости за наших аграриев.

Там душевно и щедро отмечают областные "Дожинки". Добрая традиция, венчающая весь сельскохозяйственный год и с давних времен прославляющая нелегкий труд хлеборобов. Это на их плечах и много лет назад, и сейчас ни много ни мало продовольственная безопасность страны.

Участников и гостей фестиваля-ярмарки поздравил Президент. Особые слова признательности Александр Лукашенко адресовал агрономам, комбайнерам, водителям, руководителям всех уровней и специалистам, которые проявили высочайший профессионализм.

В непростых погодных условиях хлеборобы центрального региона собрали рекордные для страны 2,5 млн т зерна с учетом рапса. Символично, что в Год белорусской женщины в число комбайнеров-тысячников вошли представительницы прекрасного пола. К слову, к празднику и сам город заметно похорошел.

Щедрый праздник нового урожая, аутентичного творчества и особой гордости за тружеников земли. Дзержинск встречает большое событие - народный фестиваль, который так любят белорусы - "Дожинки-2026".

Выставки, город мастеров, интерактив, самобытные мелодии и городок гостеприимства в полтора километра, десятки праздничных локаций для героев жатвы и гостей Дзержинска.

Каравайная - сердце фестиваля. Здесь галерея главных символов "Дожинок" - золотых снопов и изящных пирогов из муки нового урожая.

Главные герои жатвы принимают поздравления сразу на двух сценах. Награды - признания: именные, целым коллективам, династиям и ветеранам труда.

Леонид Липай, тракторист-машинист ОАО "Узденский райагросервис":

"У меня уже было 45 уборочных. Начинал я на "ниве", конечно, это был комбайн для Советского Союза. Последний у меня КЗС-12 был, 8 лет отработал. Последний раз 1400 намолотил, в прошлом году это было. Подарили мне трактор "Беларус-132", это мини-трактор (прицеп и прицепное, там плуг, культиватор)".

Праздничное приветствие хлеборобам Минской области и всем участникам фестиваля-ярмарки от главы государства зачитала пресс-секретарь Президента Наталья Эйсмонт. И вручила поздравительный адрес губернатору Минской области Алексею Кушнаренко.

"Дожинки" - это еще и вдохновение для преображения всего города. Почти 12 млн руб. направили на ремонт и благоустройство города-спутника: от дорог и дворов до культуры и спорта.

Первыми на идеальный газон футбольного стадиона выходят не профессиональные форварды - аграрии. Право исторического удара - у звездного экипажа из сельхозпредприятия "Кухчицы". Механизатор Павел Шутило и водитель Виталий Кишко умеют побеждать не только на зерновых полях Клецкого района. "Команда хлеборобов" передает свой победный пас белорусскому футболу.

Продовольственная безопасность страны

Грандиозному торжеству предшествовала большая работа в поле. 1020 экипажей собрали более 1000 т. нового урожая, аграрии из Слуцкого и Копыльского районов заготовили по 200 тыс. т. Итог слаженного труда профессионалов Минской области - каравай весом в 2,5 млн т зерна и рапса. Это лучший результат в стране, который превзошел даже прошлогодние высокие показатели.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"Мы сегодня убираем картофель, свеклу, мы убираем кукурузу на зерно и силос. Мы уже посеяли свыше половины площадей под озимый зерновой клин. Это уже залог будущего урожая".

Преданность и тяжелый труд замечают и отмечают не только на парадных сценах "Дожинок" - там, где куется этот успех: прямо в полях, в разгар тяжелейшей битвы за урожай. Павел Шутило собрал на отечественном комбайне более 7 тыс. т нового урожая, а Виталий Кишко перевез более 8,5 тыс. тон. За рекордом - железный характер и искренняя любовь к родной земле. Лично поблагодарить тех, кто выдает рекордные показатели на жатве, стало доброй и важной традицией Президента. Глава государства подчеркнул, что такой успех необходимо приумножать.

Фестиваль-ярмарка в честь тружеников села

12 агролидеров Минской области стали почетными участниками клуба "Золотой колос". Здесь будут учить и передавать золотые знания и опыт лидеры жатвы.

Сергей Дубень, механизатор агрокомбината "Ждановичи":

"Я нахожусь в клубе "Золотой колос" по результатам соревнований, так как намолотил свыше 4 тыс. т зерна рапса. В этом году мой намолот составил 4360 т".

Не исключено, что к такому важному образовательному делу подключатся и наши трудолюбивые женщины. Ведь в агроделе они не новички. В их честь новая скульптурная композиция в центре Дзержинска.

"Дожинки" в Дзержинске будут шуметь еще до полуночи. Финальный аккорд - гала-концерт и фейерверк. В следующем году щедрый праздник пройдет в Любани. Именно этот город станет символичной столицей Минской области до следующей осени.