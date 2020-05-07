Душевные поздравления для ветеранов под окнами дома

Душевные поздравления для ветеранов. Для тех, кто сделал все возможное, кто прошел войну и невероятной ценой добыл для нас Победу, сегодня проводят личные парады, для них устраивают концерты и от всего сердца говорят «спасибо».

И пусть вместо концертной площадки - площадка под окнами дома, ветеран Великой Отечественной Анатолий Саламатов - в парадном кителе. Он прошел боевой путь с родной 120-й стрелковой дивизией, участвовал в операции "Багратион", освобождал Польшу, Восточную Пруссию. Фронтовику - 95, но он держится молодцом, как и его боевые товарищи. Хана Богаковская, Анатолий Иващенко, Петр Воробьев, Павел Ерошенко, Владимир Скакун и Анастасия Ивашина. Для них солдаты 120-й бригады сегодня играли и "День Победы", и "Синий платочек", и, конечно, "Прощание славянки".



