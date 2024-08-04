Душил, таскал за волосы, грозился изнасиловать - пьяный минчанин жестко обошелся с вахтером общежития

На рассмотрение всуд направлено уголовное дело в отношении 40-летнего ранее судимого горожанина, которого обвиняют всовершении хулиганства,сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на прокуратуру Партизанского района.

Обвиняемый распивал спиртные напитки с приятелем, после чего отправился с ним в общежитие на ул.Солтыса, где проживает бывшая супруга и дети фигуранта. Вахтер согласилась впустить только отца.

Он стал просить женщину разрешить пройти им обоим и не давал закрыть дверь. Вахтер пригрозила, что нажмет тревожную кнопку. Ее слова привели минчанина в ярость, и он стал высказывать различные угрозы. Испугавшись, женщина забежала в комнату для персонала, намереваясь запереться изнутри, но не успела. Дебошир последовал за ней, запер дверь на защелку и ударил вахтера по лицу, отчего она упала на диван.

Далее злоумышленник стал избивать, душить и таскать жертву за волосы, срывать с нее одежду, требуя отдать мобильный телефон, чтобы та не вызвала милицию, грозился изнасиловать и отбить почки. Вахтер звала на помощь, но никто не пришел. Фигурант нанес ей не менее 35 ударов руками и ногам по голове и телу, порвал кофту и майку.

После обвиняемый отвлекся на товарища, о чем-то с ним переговорил, и они собрались уходить. Злоумышленник пригрозил 45-летней женщине, что, если та вызовет милицию, он ее найдет и убьет.

Вахтер была настолько напугана, что обратилась с заявлением в органы внутренних дел лишь вечером. Подозреваемого задержали, в отношении него возбудили уголовное дело.

"Обвиняемый трудоустроен газоэлектросварщиком в частной компании, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, имеет не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость,-прокомментировал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.-Ему предъявлено обвинение в умышленных действиях, грубо нарушающих общественный порядок и выражающих явное неуважение к обществу, сопровождающихся применением насилия, угрозой его применения и повреждением чужого имущества (хулиганстве), то есть в преступлении, предусмотренном ч.1 ст.339 УКРеспублики Беларусь, санкция которой- вплоть до трех лет лишения свободы. Вину гражданин полностью признал, в содеянном раскаялся. Согласно заключению эксперта, он нуждается в принудительном лечении от хронического алкоголизма".

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.