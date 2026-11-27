Краткий пересказ от ИИ

В Минске возвели сразу два новых снегоплавильных комплекса: на улицах Тимирязева и Софьи Ковалевской.

Сердце такого пункта - подземная железобетонная камера объемом более 2,5 тыс. куб. м. Четыре мощные решетки-дробилки позволяют одновременно разгружать до 4 грузовиков, а суточная производительность комплекса достигает 5 тыс. куб. м. переплавленного снега.

Кирилл Антонов, замдиректора УП "Минскводоканал": "Снег, вывозимый с улиц Минска, содержит реагенты, дорожные загрязнения и песок, который выпадает в осадок. Снегоплавильный пункт выполняет важную экологическую функцию: при обычном складировании снега на открытых площадках к весне в почве накапливается большое количество вредных веществ. На пункте же снег плавится, а талая вода поступает в сети хозяйственно-бытовой канализации. Оттуда она направляется на Минскую очистную станцию, проходит полный цикл очистки и уже безопасной сбрасывается в реку Свислочь".

Первый снегоплавильный пункт появился в Минске 10 лет назад на улице Машиностроителей. В особо снежные дни комплекс принимал около 160 грузовиков из Партизанского, Ленинского и Заводского районов столицы. В этом сезоне зимние осадки будут распределять по трем мини-заводам.