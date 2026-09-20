Два школьника, пропавшие в лесу в Браславском районе, найдены

В Браславском районе всю ночь искали двух детей, которые пропали в лесу.

На поиски отправились спасатели, милиционеры, сотрудники Департамента охраны, работники отдела образования и бойцы спецотряда "ЗУБР" - всего 117 человек. Им помогали служебные собаки, 25 единиц техники и квадрокоптеры.

Ребят обнаружила в лесу местная жительница. Мальчиков доставили в районную больницу для диагностики состояния здоровья. С ними работает психолог МЧС.