Два школьника, пропавшие в лесу в Браславском районе, найдены
Автор:Редакция news.by
В Браславском районе всю ночь искали двух детей, которые пропали в лесу.
На поиски отправились спасатели, милиционеры, сотрудники Департамента охраны, работники отдела образования и бойцы спецотряда "ЗУБР" - всего 117 человек. Им помогали служебные собаки, 25 единиц техники и квадрокоптеры.
Ребят обнаружила в лесу местная жительница. Мальчиков доставили в районную больницу для диагностики состояния здоровья. С ними работает психолог МЧС.