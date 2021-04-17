Два аппарата ИВЛ передали Дому ребенка в Борисове

Два аппарата искусственной вентиляции легких передали накануне Дому ребенка в Борисове. В спецучреждении находится 51 воспитанник, из них 6 инвалидов и 4 нуждаются в паллиативной помощи. В рамках акции "Дай пять добру" Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть уже 4 года поставляют медицинскую технику по всей стране. Всего под опекой находятся 8 домов-интернатов.

