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Два аппарата ИВЛ передали Дому ребенка в Борисове

Два аппарата искусственной вентиляции легких передали накануне Дому ребенка в Борисове. В спецучреждении находится 51 воспитанник, из них 6 инвалидов и 4 нуждаются в паллиативной помощи. В рамках акции "Дай пять добру" Белорусский фонд мира и крупная торговая сеть уже 4 года поставляют медицинскую технику по всей стране. Всего под опекой находятся 8 домов-интернатов.

Медицинское оборудование получат и другие детские дома Беларуси. Сегодня на собранные средства закуплены 9 аппаратов ИВЛ.

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