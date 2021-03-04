Два брата-близнеца из Жодино рассказали об особенностях работы участкового инспектора

Сегодня милиция - это уголовный розыск и департамент охраны, борьба с оргпреступностью и экономическими правонарушениями, спецподразделения, ГАИ и отделы на транспорте. А еще - участковые, в чьем ведении благополучие и спокойствие горожан и сельских жителей. В Жодино эту службу несут два брата-близнеца они рассказали об особенностях работы участкового инспектора.



Рассказывает Владимир Королев.17 лет в милиции, оба начинали с департамента охраны. И сегодня будни Вадима и Валентина Рыжих нельзя назвать скучными. Милиционер-участковый должен не только знать, кто и какой контингент проживает на вверенной территории. Трехкомнатная квартира уже несколько лет имеет статус притона. После смерти хозяйки дочка съехала, а сын стал пить. За неуплату отключили свет и газ, нет воды. Регулярно сюда приезжает милиция.





