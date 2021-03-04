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Два брата-близнеца из Жодино рассказали об особенностях работы участкового инспектора
Сегодня милиция - это уголовный розыск и департамент охраны, борьба с оргпреступностью и экономическими правонарушениями, спецподразделения, ГАИ и отделы на транспорте. А еще - участковые, в чьем ведении благополучие и спокойствие горожан и сельских жителей. В Жодино эту службу несут два брата-близнеца они рассказали об особенностях работы участкового инспектора.
Рассказывает Владимир Королев.17 лет в милиции, оба начинали с департамента охраны. И сегодня будни Вадима и Валентина Рыжих нельзя назвать скучными. Милиционер-участковый должен не только знать, кто и какой контингент проживает на вверенной территории. Трехкомнатная квартира уже несколько лет имеет статус притона. После смерти хозяйки дочка съехала, а сын стал пить. За неуплату отключили свет и газ, нет воды. Регулярно сюда приезжает милиция.
В ведении Валентина Рыжего - участок, где находятся общежития градообразующих предприятий. А значит, большинство его подопечных - приезжие. Кого-то отправили по распределению, кто-то работает под превентивным надзором. Этот парень по решению суда в ближайшее время будет направлен в ЛТП. Но и сейчас его лучше проверить, поговорить. Ведь работа участкового - не в том, чтобы наказать нарушителя. Со всеми важно оставаться в доверительных отношениях, если нужно - обязательно помочь. В должности участковых инспекторов братья-близнецы работают уже 6 лет, офицеры признаются: свой профессиональный праздник Вадим и Валентин Рыжие проведут на суточном дежурстве - такая работа.
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