Два частных вуза Беларуси закрываются: что будет со студентами, рассказали в Минобразовании

Накануне стало известно о прекращении деятельности по собственной инициативе 2 частных вузов страны: Университета права и социально-информационных технологий и Института предпринимательской деятельности. Более 3 тыс. студентам пришлось писать заявления на отчисление и перевод в другие учреждения.

Корреспондент Виктория Шарковаузнала у молодых людей, как они выбирали новую альма-матер.

Поступили в частный вуз, а закончим государственный. В итоге только в выигрыше. Именно так сами студенты описывают ситуацию, в которой оказалась. Министерству образования же пришлось принимать меры, чтобы обеспечить соблюдение законных интересов обучающихся. В государственные вузы пришли письма с рекомендациями рассмотреть возможность перевода студентов.

Рустам Садеги перешел на 4-й курс, в БИП он учился на специальности "юридическая психология". Сейчас молодой человек продолжит обучение на профилизации "психология предпринимательской деятельности", но уже в БГПУ.





Рустам Садеги,студент Университета права и социально-информационных технологий: БГПУ и БИП организовали все быстро и проинформировали. Когда мы приехали в БГПУ, нам все рассказали, все стало намного спокойнее. Здесь обучение тоже будет платным. Порадовало то, что есть возможность получить распределение и статус молодого специалиста.

Возможность перевестись в педуниверситет Глеб Острожных также воспринял как перспективу, открывающую новые возможности.

А максимально похожие программы делают процесс перевода безболезненным.

"Новое место обучения - это новые люди, новый состав. Это возможность доказать себе, что я способен на большее, на изучение новых дисциплин", - оценивает новые возможности студент Глеб Острожных.

2 частных вуза закрываются: 800 студентов примет БГЭУ

Студентам, оказавшимся в данной ситуации, свои двери откроют также БГУ, БГУИР и БГЭУ. В экономическом планируют принять 800 человек. Сейчас со всеми студентами проходят организационные собрания. А централизованная передача личных дел в вузы пройдет в течение августа.

"Все организовано, подготовлено для встречи, ни с документаций, ни с переводом никаких проблем не возникло", - рассказывает студентка Института предпринимательской деятельности Ирина Филоненко.