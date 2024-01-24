Два человека погибли в ДТП в Кричевском районе

Смертельное ДТП в Кричевском районе: водитель МАЗа не справился с управлением и столкнулся с "Ладой" - погибли 2 человека. Трагедия произошла сегодня утром.

По информации ГАИ, шофер грузовика ехал по трассе Граница России - Кричев - Ивацевичи в направлении местного цементного завода. Со слов водителя большегруза, чтобы избежать столкновения с фурой, которая шла впереди, он выехал на встречную полосу. Там увидел "Ладу", но избежать удара не удалось.