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Два человека погибли в ДТП в Кричевском районе
Смертельное ДТП в Кричевском районе: водитель МАЗа не справился с управлением и столкнулся с "Ладой" - погибли 2 человека. Трагедия произошла сегодня утром.
По информации ГАИ, шофер грузовика ехал по трассе Граница России - Кричев - Ивацевичи в направлении местного цементного завода. Со слов водителя большегруза, чтобы избежать столкновения с фурой, которая шла впереди, он выехал на встречную полосу. Там увидел "Ладу", но избежать удара не удалось.
В ДТП погибли 42-летние водитель и пассажирка легковушки, вторая женщина-пассажир - в больнице. Во всех обстоятельствах разбираются следователи.
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